السعودية تفعل خدمة 'أنتِ طالق'!

شرعت السلطات السعودية امس السماح بإعلام المرأة السعودية بالطلاق من خلال خدمة الرسائل القصيرة (اس ام اس) عبر الموبايل.

ويأتي قرار اعلام المرأة السعودية بالطلاق عبر خدمة (اس ام اس) تطبيقا لتعليمات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد بن محمد الصمعاني.

وبحسب صحيفة عكاظ تقضي توجيهات وزير العدل السعودي بتمكن النساء في المملكة من الاطلاع على صكوك الإنهاءات المرتبطة بهن، وذلك من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية.

وبينت الوزارة أن محاكم المملكة كافة تلقت تعميما للعمل بذلك، ابتداء من اليوم الأحد، تيسيرا على المستفيدات وحفظا لحقوقهن، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في الوزارة بالمزيد من الخدمات.

وأوضحت وزارة العدل أن المحاكم ستشعر المرأة بصكوك الإنهاءات الصادرة بالحالة الاجتماعية، فور اعتمادها، عبر جوالها المسجل في الخدمات الإلكترونية "أبشر"، وذلك عبر رسالة نصية توضح رقم الصك والمحكمة المعنية، ويتطلب الأمر عند تقديم طلب الإنهاءات التأكد من قبل الموظف المختص من السجل المدني للمرأة وتاريخ ميلادها المسجل في "أبشر".

وأَضافت الوزارة أن المرأة سيتاح لها بداية من اليوم، الاستعلام عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة "ناجز"، عن الحالة الاجتماعية لها، وإظهار تفاصيل الصك من خلال زيارة موقع الوزارة على الإنترنت.