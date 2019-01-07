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مسؤول في م.ت.ف: تم معالجة رواتب موظفي السلطة بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:43 - 07 يناير 2019
رواتب موظفي السلطة الفلسطينية رواتب موظفي السلطة الفلسطينية
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أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، أن تحسناً سيطرأ على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي، ستزيد عن 70%.

وأوضح رأفت في تصريحات صحافية، أنه تم معالجة ملف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة بشكل كامل.

وأكد رأفت اليوم الاثنين، أن ملف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة تم معالجته بشكل كامل، مشيراً إلى أنه سيتم صرف الزيادة خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن موظفي السلطة في قطاع غزة يعيشون ظروفاً صعبة جراء الخصومات التي طرأت على رواتبهم في أبريل 2018، مما تسبب لهم في ضائقة مالية صعبة. كما أثر وضعهم على انهيار الوضع الاقتصادي في القطاع.

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