مصر تبلغ داخلية غزة برنامج العمل الجديد لمعبر رفح

قررت السلطات المصرية اليوم الاثنين فتح معبر رفح البري، غدا الثلاثاء، في اتجاه واحد فقط.

وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة: ان السلطات المصرية ابلغتهم بعمل معبر رفح غداً الثلاثاء للأفراد في اتجاه الوصول فقط، ولإدخال البضائع.

وكانت وزارة الداخلية في غزة تسلمت قبل منتصف الليل الماضي معبر رفح على الحدود المصرية- الفلسطينية بعد ساعات قليلة من اعلان الهيئة العامة للشؤون المدنية في رام الله عن سحب موظفي السلطة من المعبر.

وكان موظفو السلطة غادروا المعبر ووصل وفد داخلية غزة برئاسة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم، بالإضافة إلى رئيس هيئة المعابر محمد أبو زايد وطاقم المعبر السابق.

يذكر ان السلطات المصرية اغلقت معبر رفح اليوم الاثنين وذلك بمناسبة اعياد الميلاد المسيحية.