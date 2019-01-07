بكين تدعو واشنطن لوقف "استفزازاتها" في بحر الصين الجنوبي

دعت الخارجية الصينية الإثنين، واشنطن إلى وقف ما وصفتها بــ "الاستفزازات" في بحر الصين الجنوبي، كرد فعل على دخول مُدمّرة أمريكية بحر الصين الجنوبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده المتحدث باسم الخارجية الصينية، "لو كانغ"، في العاصمة بكين.

وكانت المُدمرة الامريكية "US mCampbel"، أبحرت بالقرب من جزر "شيشا"، المتنازع عليها، بين الصين وفيتنام.

وأفاد كانغ بأن إبحار المُدمّرة الأمريكية قرب الجزر المذكورة، يعد إخلالا بالقانون الدولي، وبسيادة الصين. وأضاف أن الخطوة تُلحق الضرر بالسلام والأمن في المنطقة.

وأكد كانغ إرسال بكين مدمّرة وطائرات مقاتلة إلى المنطقة، وإعلان احتجاجها على واشنطن، ومطالبتها بمغادرة المُدمّرة مياه بحر الصين الجنوبي.

وقال: "نقف بحزم ضد هذا التدخل، ونطالب واشنطن بوقف استفزازاتها بشكل فوري" مضيفا استمرار بلاده في اتخاذ التدابير اللازمة، لحماية أمنها وسيادتها.

وأثار إبحار المُدمّرة الأمريكية في بحر الصين الجنوبي رد فعل الصين، لتزامنه مع مباحثات تجارية بين تجري اليوم بين مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين، بالعاصمة بكين.

وقالت واشنطن في وقت سابق، أن المُدمّرة تجري مهمة، في إطار "حرية الملاحة" ببحر الصين الجنوبي.

وبحر الصين الجنوبي متجزئ من المحيط الهادي، وتنبع أهميته الاستراتيجية من عبور ثلث الشحنات البحرية العالمية من مياهه، ويُتوقع إحتوائه على كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي.

ومنذ أعوام طويلة، تتنازع كل من الفلبين، وفيتنام، وماليزيا، وبروناي، فضلا عن الصين، على السيادة في بحر الصين الجنوبي، لكن التوترات تصاعد في الأعوام الأخيرة.

وتدعي بكين إن 80 % من بحر الصين الجنوبي يقع ضمن مياهها الإقليمية، فيما تتهمها الولايات المتحدة الأمريكية بـ "عسكرة المنطقة".