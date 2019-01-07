محمد صلاح لاعب الشهر في الدوري الانجليزي

حصد محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لقبا جديدا، حيث تم اختياره لاعب الشهر "ديسمبر/كانون الأول"، في الدوري الإنجليزي "البريمر ليغ".

ونشر نادي ليفربول، بيانا عبر موقعه الرسمي، أشار فيه إلى أن محمد صلاح، حصد اللقب، بفضل الأهداف الستة التي سجلها مع الريدز خلال الشهر الماضي في 7 مباريات، والتي ضمن لفريقه صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتمكن محمد صلاح، وفق التصنيف من تخطي نجوم مثل، إيدن هازارد من تشيلسي، وهاري كين من توتناهم، وريكاردو بيريرا من ليستر سيتي، وبول بوجبا من مانشستر يونايتد، وماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد.

وبتلك الطريقة سيكون ليفربول مسيطرا على لقب لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، حيث حصل على اللقب قبل محمد صلاح، زميله ساديو ماني في شهر أغسطس/آب، ثم فيرجل فان دايك في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان محمد صلاح قد احتل المركز الأول في القيمة السوقية في الدوري الإنجليزي والرابع عالميا، بقيمة سوقية وصلت إلى 168.3 مليون يور.

وجاء محمد صلاح، خلف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تصدر القائمة بقيمة سوقية وصلت إلى 229.1 مليون يورو.

وقاد محمد صلاح، ناديه ليفربول لصدارة جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 54 نقطة، حيث حقق الريدز العلامة الكاملة في 7 مباريات له بالشهر الماضي، كما ساعد الريدز على الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وحصل على لقب هداف البريمر ليغ، وأفضل لاعب في الموري الإنجليزي.

كما اختارت شبكة "سكاي سبورتس" محمد صلاح اللاعب الأبرز في عام 2018.

وفاز صلاح، بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، لأفضل لاعب أفريقي في عام 2018، 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، للمرة الثانية في تاريخه.