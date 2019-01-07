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وسط اندلاع مواجهات قوية

لليوم الثاني على التوالي... الاحتلال يقتحم مدينة البيرة

  • فلسطين اليوم - البيرة
  • 17:26 - 07 يناير 2019
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اقتحمت مساء اليوم الإثنين قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، وقامت بالانتشار في أنحاء متفرقة في أنحائها، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وهذه القوات.

وبحسب شهود عيان فإن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من المدخل الشمالي لها، وتمركزت في المنطقة الصناعية ومنطقة مقر البلدية ومسجد العين، حيث يقوم جنود الاحتلال بمداهمة المباني والمحال التجارية بحثا عن كاميرات المراقبة لمصادرتها.

ويأتي هذا الاقتحام استمرار لاقتحام يوم أمس الأحد، حيث قامت قوات الاحتلال بملاحقة الكاميرات المراقبة في المحال التجارية ومنازل المواطنين في نفس المنطقة، رافقتها اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وهذه القوات استمرت لساعات.

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