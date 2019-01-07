"السترات الصفراء" تقرر إنشاء حزب سياسي

قررت المؤسسة والمتحدثة باسم حركة الاحتجاج الفرنسية "السترات صفراء" جاكلين مورو إنشاء حزب سياسي.

وذكرت إذاعة "فرانس إنفو" أن الحزب الذي سيتم انشاؤوه بفضل مساعدة المحامين والبرلمانيين السابقين سيطالب بإصلاحات ضريبية وتجديد السياسات الاجتماعية.

وردا على سؤال، هل ستترأس مورو الجزب الجديد أجابت: "أنا لست بحاجة إلى أي ألقاب، أنا أحاول أن أنشئ حزب السترات الصفراء، والفكرة جيدة، كما هو الحال في أي حزب، سيتم اختيار الرئيس من خلال التصويت، ليس المهم من سيترأس الحزب أنا أو غيري، المهم هو إنشاؤه، لتوحيد الناس ضد العنف، واحترام مؤسساتنا".

وبدأت حركة احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا في منتصف شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي تنديدا بارتفاع أسعار الوقود وكذلك ارتفاع تكاليف المعيشة ثم امتدت مطالبها لتشمل إسقاط الإصلاحات الضريبية التي سنتها الحكومة والتي ترى الحركة أنّها تستنزفُ الطبقتين العاملة والمتوسطة فيما تُقوّي الطبقة الغنيّة

وعلى الرغم من اتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الوضع الذي أعلنته سلطات البلاد، تصاحب الاحتجاجات أعمال شغب واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.