شيخ مصري يزور "غوش عتصيون" 

كشف موقع المستوطنين الإخباري العبري بأن الشيخ المصري الدكتور عمر سالم قام قبل ايام بزيارة المدرسة الدينية " اور توراه " في مستوطنة غوش عتصيون ، وتمحور لقاء الشيخ سالم مع الطلبة المستوطنين حول السلام وحول مستقبل اليهود والعرب والمسيحيين.

وقبل عامين حذر الأزهر الشريف جميع منتسبيه من التعامل أو استقبال عمر سالم مؤكدا أنه الذى يدعي حصوله على الدكتوراة من جامعة الأزهر زورا، مشيرا إلى أنه سيتخذ الإجرءات القانونية ضده، لزعمه أنه على تواصل مع الجامعات الأمريكية والإسرائيلية.

وأكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر فى تصريحات صحفية، أنه لا علاقة للأزهر وجامعته بعمر سالم، ولايسمح له بدخول أى منشأة تتبع الأزهر الشريف، وأنه على الجهات المعنية تتبع هذا الشخص واتخاذ ما يلزم ضده، ومنعه من إصدار تصريحات تسىء للأزهر، وسيتخذ الأزهر الشريف كل ما يلزم فى هذا الصدد.



يذكر أن جامعة الأزهر كانت قد منعت فى وقت سابق عمر سالم، من دخول حرمها بعد زعمه أنه حاصل على دكتوراه منها ويتردد على بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويحمل رسالة عنوانها (البنية الدينية عند أهل الكتاب كما ذكرها القرآن الكريم: دراسة تحليلية) والرسالة بالجامعة الدينية بالدراسات العليا (GTF) بولاية أنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكتشفت الجامعة، أن هذه الرسالة تشتمل على خروج عن ثوابت فرق إجماع المسلمين، وتشتمل على ألفاظ ظاهرها الكفر، وحذرت الجامعة من التعامل معه، مؤكدة أنه لا يمت إلى جامعة الأزهر بأية صلة، وأنه ليس للجامعة أية اتفاقات مع الجامعة الأمريكية المذكورة مع العلم بأنه يسوِّق لذلك فى إسرائيل.