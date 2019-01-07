مكتب نتنياهو يرفض التعليق على قرار تأجيل تحويل  الاموال القطرية لغزة 

رفض مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزارة الحرب الرد على ما نشرته قناة 20 بان "إسرائيل" اجلت تحويل الدفعة الثالثة من الاموال القطرية لقطاع غزة.

ووفقاً لموقع سروغيم العبري، فلم يعرف بعد ان كان المبلغ وقدره 15 مليون دولار سيدخل غزة الاسبوع الحالي أم لا.

وقال الموقع العبري بأن من اعلن عن تأجيل "إسرائيل" بتحويل الاموال لقطاع غزة كان على ذمة مصادر فلسطينية رجحت بان يكون القرار بسبب اطلاق صاروخ الليلة الماضية من قطاع غزة نحو "إسرائيل".

و كانت القناة 20 العبرية أفادت ظهر اليوم الاثنين بأن "إسرائيل" قررت تجميد المرحلة الثالثة من تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة.