تغييرات قادمة في تشكيلة ليفربول

أكد يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إجراء بعض التغييرات على تشكيلة الفريق التي ستواجه وولفرهامبتون على أرضه يوم الاثنين في الدور الثالث من كاس الاتحاد الإنجليزي.

وستكون مباراة اليوم، الثانية للريدز لملعب مولينيو هذا الموسم، وتأتي بعد سلسلة من الانتصارات استمرت لـ 11 مباراة في 6 أسابيع وانتهت بالهزيمة الأولى للفريق في الدوري على يد مانشستر سيتي يوم الخميس.

وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، قال كلوب إن جدول المباريات المزدحم يتطلب إجراء بعض التغييرات على تشكيل الفريق، وأكد أن كلًا من سيمون مينيوليه وألبيرتو مورينو سيبدآن المباراة.

ويستمر غياب الثنائي المصابين جو غوميز وجويل ماتيب، ولكنهما في طريقهما للعودة إلى تدريبات الفريق في الأيام القليلة القادمة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "سيلعب مينيوليه بكل تأكيد. وألبيرتو أيضًا سيلعب ولا شك في ذلك، فهو بحاجة للعب أكثر. نعم، يجب علينا إجراء بعض التغييرات. لقد مررنا بفترة مزدحمة بالمباريات والآن يجب علينا أن نقوم ببعض التغييرات. كم عددها؟ لا أعلم، ولكن يجب علينا ذلك. هذا أمر حتمي".

على الجانب الآخر، سيكون لدى نونو إسبيريتو سانتو تشكيلته الكاملة ليختار منها من سيبدأون المباراة، وذلك بعد عودة ديوجو جوتا لتدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن آخر 4 مباريات لعبها فريق "الذئاب" ومن بينها المباراة ضد ليفربول والتي فاز فيها الريدز بهدفين نظيفين في الواحد والعشرين من ديسمبر الماضي.