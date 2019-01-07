الداخلية بغزة: موظفونا جاهزون لإعادة تشغيل معبر رفح اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء

أكدت وزارة الداخلية و الأمن الوطني في قطاع غزة إنه بعد إبلاغها بقرار هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية أمس الأحد بسحب موظفيها من معبر رفح، قامت طواقمُ المعابر التابعة لها أنها قامت باستلام المعبر فجر اليوم الاثنين.

و أوضح بيان صادر عن الوزارة أن الموظفين بدأوا إجراءاتهم في تسلّم جميع مرافق المعبر وتفقّد جاهزيتها للعمل، وقد استلموا مهامهم وأتمّوا الجاهزية لإعادة تشغيل المعبر اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء.

و أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية أنها قررت سحب كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين على معبر رفح ابتداء من صباح غد الاثنين.