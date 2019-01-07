ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الداخلية بغزة: موظفونا جاهزون لإعادة تشغيل معبر رفح اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:51 - 07 يناير 2019
موظفو معبر رفح موظفو معبر رفح
مشاركة

أكدت وزارة الداخلية و الأمن الوطني في قطاع غزة إنه بعد إبلاغها بقرار هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية أمس الأحد بسحب موظفيها من معبر رفح، قامت طواقمُ المعابر التابعة لها أنها قامت باستلام المعبر فجر اليوم الاثنين.

و أوضح بيان صادر عن الوزارة أن الموظفين بدأوا إجراءاتهم في تسلّم جميع مرافق المعبر وتفقّد جاهزيتها للعمل، وقد استلموا مهامهم وأتمّوا الجاهزية لإعادة تشغيل المعبر اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء.

و أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية أنها قررت سحب كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين على معبر رفح ابتداء من صباح غد الاثنين.

 

متعلقات