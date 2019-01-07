الاحتلال يفرج عن فتى مقدسي بشروط

قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة الاثنين، الإفراج عن الفتى المقدسي مصلح شحادة من سكان حي راس العامود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بشروط.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن الفتى شحادة بشرط الإبعاد عن منطقة سكناه في رأس العامود لمدة 20 يومًا، ودفع كفالة بقيمة 500 شيكل، وكفالة طرف ثالث بقيمة 5000 شيكل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في ديسمبر الماضي الفتى شحادة من منزله بحي راس العامود.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الشاب صائب درباس عقب اقتحام منزله في قرية العيسوية شمال شرق القدس، وهو أسير محرر.