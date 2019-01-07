مقتل 6 أشخاص بعد غرق سفينة شحن قبالة تركيا

غرقت سفينة شحن تحمل علم بنما قبالة الساحل التركي في البحر الأسود اليوم وذكرت السلطات المحلية، أنها كانت تحمل على متنها بحارة من جنسيات متعددة بينهم اثنان روسيّا الجنسية.

وكتبت وكالة "الأناضول" على تويتر، أن طاقم السفينة مكون من 13 شخصا تم إنقاذ 7 منهم، فيما غرق الباقون.

وضم طاقم السفينة المنكوبة 9 مواطنين أوكرانيين وأذربيجانيين اثنين وروسيين اثنين، وقالت السلطات التركية إن فرق الإنقاذ في ولاية سامسون، تلقت إشارة استغاثة من سفينة "فولغا بالت"، التي كانت على مسافة 80 كم من الساحل في الثامنة وعشر دقائق من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وأكدت الأنباء، أن طائرات هليكوبتر وصلت إلى مكان الحادث للمشاركة في عملية الإنقاذ وتم حتى الآن العثور على جثتين فقط.