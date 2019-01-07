فالفيردي: لا أستبعد منافسة ريال مدريد على لقب "الليغا"

أبدى مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، سعادته بالانتصار الخامس على التوالي لفريقه في الليغا، على حساب خيتافي بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير.

وذكر فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "عرفنا نتائج المنافسين قبل المباراة، وكان علينا الفوز لنضغط أكثر عليهم، وكان علينا أن نستفيد من هذه الفرصة، وذهبنا إلى ملعب صعب، سيطرنا في الشوط الأول، وفي الثاني ضغط خيتافي كثيرا، وصمدنا".

وأضاف "كنا نعرف أن خيتافي سيضغط أكثر في الشوط الثاني، الأمر لم يكن سهلا، كانت لدينا الفرصة لزيادة الأهداف، وهو أيضا كانت لديه فرصة للتسجيل".

وواصل "خيتافي فريق صعب في المرتدات والكرات الثابتة، وخطير جدا، شاهدوا مركزه في الليغا حاليا لتعرفوا مدى قوته".

وتابع "في بعض الأوقات كنا سيئين، لكننا نجحنا في السيطرة على المباراة عن طريق الاستحواذ بصورة أكبر على الكرة".

وعن المنافسة على اللقب، قال "لا أستبعد ريال مدريد من المنافسة على اللقب، ولا أي فريق آخر، الليغا لا تزال فيها مباريات كثيرة، لا يزال مشوار الدوري طويلا".

وأكد فالفيردي أنه لم ير كرة الهدف الملغي لخيتافي في بداية المباراة، وقال "الكرة كانت بعيدة، ولا أعرف ما إذا كانت هذه الكرة ستغير مسار المباراة أم لا".

وتقدم ليونيل ميسي للفريق الكاتالوني، في الدقيقة 20، ثم ضاعف لويس سواريز النتيجة، في الدقيقة 39، بينما سجل خايمي ماتا هدف خيتافي الوحيد، بالدقيقة 43.

وبهذه النتيجة، استغل برشلونة تعادل إشبيلية وأتلتيكو مدريد (1-1)، ليبتعد بالصدارة برصيد 40 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو، صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد خيتافي عند النقطة 25، في المركز السابع.