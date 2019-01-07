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مقتل جندي "إسرائيلي" خلال التدريبات شمال الأراضي المحتلة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:51 - 07 يناير 2019
صورة من الأرشيف صورة من الأرشيف
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جندي خلال التدريبات شمال فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم وقف جميع التدريبات، مشيرًا إلى تشكيل فريق لكشف ملابسات الحادث.

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