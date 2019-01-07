مقتل جندي "إسرائيلي" خلال التدريبات شمال الأراضي المحتلة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جندي خلال التدريبات شمال فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم وقف جميع التدريبات، مشيرًا إلى تشكيل فريق لكشف ملابسات الحادث.