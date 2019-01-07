ليبرمان يشيد بقرار وقف تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة

قال وزير الحرب الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، إنه "من العار أن نتنياهو قد توصل الآن إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل لا تستطيع تمويل الإرهاب ضدها".

وأضاف ليبرمان في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، "أتمنى أن يكون هذا القرار غير مرتبط بالانتخابات ولا نرى بعد 9 أبريل نتنياهو يجدد تحويل الأموال إلى حماس".

وتابع: "يجب أن نوضح أنه لا تسهيلات أخرى بدون عودة جنودنا ومستوطنينا".

وذكرت مصادر عبرية أن "إسرائيل" قررت تجميد المرحلة الثالثة من تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة.

ونقلاً عن الموقع الرسمي للقناة 20 ، فقد أمر رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بتجميد المرحلة الثالثة من تحويل الأموال من قطر إلى حركة "حماس" في قطاع غزة.

وحسب الموقع، فقد جاء القرار بسبب التصعيد الأخير الذي أطلق خلاله صاروخ واحد على الأقل باتجاه مستوطنات الاحتلال.

يذكر، أن قطر تحول أموالاً لقطاع غزة بموافقة "إسرائيل" ضمن إجراءات التخفيف من الحصار المفروض على قطاع غزة مقابل التهدئة على الحدود.

وتتضمن المنحة القطرية أموالاً تصرف لموظفي قطاع غزة والجرحى والعاطلين عن العمل، تقدر بـ15 مليون دولار بشكل شهري.