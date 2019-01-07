حادثة غريبة: اتفق مع صديقه على خطفه ليجبر والده على سداد ديونه

في حادثة قد تكون من القضايا النادرة في مجتمعنا الفلسطيني قام شاب بالاتفاق مع صديقه على اختلاق قضية خطف له لإجبار والده على تسديد ديونه البالغة نصف مليون شيكل .

وفي تفاصيل القضية يقول الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الشرطة في الخليل تلقت قبل عدة أيام بلاغاً يفيد بقيام مجهولين باختطاف شاب من بلدة صوريف شمال الخليل واقتياده لجهة مجهولة.

وقد باشرت إدارة المباحث العامة في شرطة محافظة الخليل اجراءات البحث والتحري وتمكنت من العثور على الشخص المخطوف داخل منزل بالبلدة ولم يكن هناك أي دلائل تشير لاختطافه فتم إحضاره وصاحب المنزل لمديرية الشرطة .

وأضاف ارزيقات بالبحث مع الشخصين وبسماع أقوالهما تبين بانهما اتفقا على اختلاق جريمة الخطف والمطالبة بفدية من والد المخطوف لإجباره على بيع أرضه ودفع مبلغ نصف مليون شيكل ليقوم المخطوف بسداد دينه وقد جرى توقيف الشخصين لحين عرضهما على النيابة العامة .

وبيّن ارزيقات بأن اختلاق الجرائم يعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة اشهر .