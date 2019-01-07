القناة "20": "إسرائيل" تقرر وقف نقل الأموال القطرية لحماس

قالت مصادر عبرية اليوم الاثنين، أن "إسرائيل" قررت تجميد المرحلة الثالثة من تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة.

ونقلاً عن الموقع الرسمي للقناة 20 ، فقد أمر رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بتجميد المرحلة الثالثة من تحويل الأموال من قطر إلى حركة حماس في قطاع غزة.

وحسب الموقع، فقد جاء القرار بسبب التصعيد الأخير الذي أطلق خلاله صاروخ واحد على الأقل باتجاه مستوطنات الاحتلال.

يذكر، أن قطر تحويل أموالاً لقطاع غزة بموافقة "إسرائيل" ضمن إجراءات التخفيف من الحصار المفروض على قطاع غزة مقابل التهدئة على الحدود.

وتتضمن المنحة القطرية أموالاً تصرف لموظفي قطاع غزة والجرحى والعاطلين عن العمل، تقدر بـ15 مليون دولار بشكل شهري.