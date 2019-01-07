الدفاع المدني:51 حادثاً في الضفة خلال المنخفض

أكد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في الضفة الغربية أن طواقمه تعاملت مع 51 حادثا خلال يوم الأحد، وحتى صباح اليوم الاثنين، في ظل المنخفض الجوي الذي تتأثر به فلسطين.

وقال الدفاع المدني في بيان له إن من بين الحوادث التي تعامل معها 12 حالة إطفاء وحوادث حرائق و39 حالة تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة.

وبحسب البيان كان أبرز حالات تقديم المساعدة وحوادث الإنقاذ، التعامل مع ثلاث حوادث سير، وإنقاذ مواطن وسحب مركبة عالقة بعد إنزلاقها على منحدر في حي الباطن ببلدة أبو ديس شرق القدس، وإزالة أجسام متساقطة من ألواح زينكو وخزانات مياه ولوحات إعلانية ويفط وشوادر وغيرها، وإزالة أشجار بعد تكسيرها وسقوطها، وتصريف وشفط مياه، والتعامل مع مصاعد كهربائية عالقة .

وأوضح أن أبرز حوادث الحريق وحالات الإطفاء كانت حريق بسيط داخل محل تجاري في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، واحتراق لوحة أمانات كهربائية داخل مغسلة مركبات في بلدة دير الغصون شمال طولكرم،واحتراق عامود كهرباء في مخيم طولكرم، واحتراق مركبة بحي الصوانة في مدينة طولكرم.