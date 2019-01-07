الاحتلال يأخذ قياسات منزل عائلة الأسير سامر العيساوي

اقتحم موظفو بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة يرافقهم جنود من شرطة وجيش الاحتلال، قبل قليل، منزل عائلة الاسير سامر العيساوي في بلدة العيساوية بالقدس، واخذوا قياساته.

وقالت أم سامر العيساوي في تصريحات صحفية: "إن موظفي البلدية والشرطة اقتحموا منزلهم واخذوا قياسات كل الغرف والبرندات حتى الحمامات".

واضافت، "سألونا عن سامر ومدحت اخبرناهم انهم في الأسر"، فرد الجندي: "ليش ماتحكوا لولادكم يقعدوا عاقلين"، مشيرة الى انها كانت امس في زيارة لابنها سامر.

وقالت ام سامر، ان هذه المرة الاولى التي يقتحم الجيش منزلهم المكون من طبقتين، ويجري أخذ قياساته.

ولفتت إلى أن العائلة تسلمت أمري هدم في عامي (2017،2018).

يشار الى ان قوات الاحتلال هدمت منزل رأفت العيساوي اثناء اضراب شقيقه سامر عن الطعام.

وتابعت، "صرنا دافعين مخالفات بما يوازي بناء قصر، كل ماندفع مخالفة ونخلص بجددولنا اياها بحجة عدم الترخيص".

وترفض سلطات الاحتلال اصدار اي تراخيص بناء للمقدسيين ما يضطرهم للبناء .