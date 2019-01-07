مودريتش يكشف أسباب هزيمة فريقه أمامه ريال سوسييداد

نقلت تقارير صحفية عن النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، عقب هزيمة فريقه ريال مدريد أمام ريال سوسييداد، قوله إن "فريقه لا يمكن أن يرتكب خطأ فادحا في كل مباراة، وإنه يفتقد للتسجيل والتركيز".

وأكد اللاعب، في تصريحات عقب اللقاء "لا يمكن أن نرتكب خطأ فادحا في كل مباراة، فنحن ينقصنا التركيز وإحراز الأهداف".

وأضاف "هل التعاقد مع صفقات جديدة هي الحل؟ هناك مسؤولون يقررون هذا الأمر، فالكرة لا تدخل المرمى كما حدث في المباريات الماضية أيضا".

وتابع مودريتش "يجب أن نتحلى بالدقة والتركيز أمام مرمى الخصم، ومشكلتنا هي الافتقار للتهديف والتركيز وأن نكون كتلة واحدة داخل الملعب".

وواصل "المدرب يقوم بعمل جيد، ولكن بالطبع لا يمكنه أن يحرز الأهداف بنفسه، فهو يستعد للمباريات بشكل جيد ولديه طموح كبير، ونحن من يجب أن ننفذ المطلوب منا داخل أرضية الملعب بالشكل المناسب".

وأردف مودريتش منتقدا نفسه وزملائه "هناك لاعبون لا يقدمون أفضل مستوياتهم وأتحدث عن نفسي أيضا، فبالتأكيد هناك أسباب لكل ما يحدث معنا، ويجب علينا أن نحددها وأن نتحمل المسؤولية، وأن نكون كرجل واحد داخل الملعب، وأن نحسن من أنفسنا ونلعب كل مباراة على حدى".