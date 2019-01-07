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3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في السجون الإسرائيلية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:15 - 07 يناير 2019
سجون الاحتلال2 سجون الاحتلال2
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 أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية والداخل المحتل يدخلون اليوم السابع من يناير أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

الأسير منتصر صالح محمد أبو غليون (44 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى في السجون 15 عامًا.

والأسير مجدي ياسر إبراهيم خليل (33 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، أمضى في السجون 15 عامًا .

والأسير موفق نايف حسن عروق (64عامًا) من الداخل المحتل المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وقضى 16 عامًا داخل الزنازين.

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