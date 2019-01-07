أبو مرزوق: القادم أسوأ

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق، أن القادم سيكون أسوأ، ولكن غزة صامدة رغم الأذى.

وأضاف أبو مرزوق، في تغريدة له على تويتر:" هناك هجوم إعلامي من سلطة المقاطعة عبر تصريحات من عباس بتخوين ٧٠% من أبناء الشعب وأن حماس تخطف غزة وتريد فتنه ومذابح".

وأشار إلى قطع رواتب غير الموالين من أبناء فتح وما تبعه من هجومهم على مقر تلفزيون فلسطين وقراراتهم بالاحتفال تمهيداً لفوضى وتسليم المعبر.

يُشار إلى أن توتراً يسود الأجواء بين السلطة وحماس، بعد سلسلة من الإجراءات تخللها اعتقالات لكوادر حركة فتح في غزة، انتهت أمس بسحب موظفي معبر رفح وتسليمه لحركة حماس.