السيسي لـCBS: بيننا وبين "إسرائيل" تنسيق عسكري كبير

أجرت قناة CBS الأمريكية لقاءً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وخلال المقابلة سأل المذيع سكوت بيلي السيسي ان كان هناك تعاون عسكري بين الجيش المصري والجيش الاسرائيلي في سيناء فرد السيسي، قائلاً " هذا صحيح أحيانا سلاح الجو المصري يعمل لجانب سلاح الجو الاسرائيلي لذلك لدينا تعاون واسع مع إسرائيل.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان تعاونه هو الأوثق والأعمق مع إسرائيل، أجاب السيسي “صحيح”.

وقال السيسي إن القوات الجوية تحتاج في بعض الأحيان للعبور إلى الجانب الإسرائيلي وإن ذلك هو السبب في وجود تنسيق واسع مع الإسرائيليين.

وتعهد السيسي بهزيمة المتشددين في سيناء واستعادة الأمن بعد سنوات من الاضطرابات. وفي المقابلة، نفى السيسي أن مصر تحتجز سجناء سياسيين. وذكرت القناة أن إحدى الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان تقول إن هناك نحو 60 ألف سجين سياسي في مصر.

وقال السيسي “أنا معرفش هما جابوا العدد ده منين بصراحة… ليس لدينا سجناء سياسيون في مصر”، مضيفا أنه عندما تحاول مجموعة تمثل فئة قليلة فرض فكرها المتطرف “فعلينا أن نتدخل مهما كان عددهم”.

وردا على سؤال بشأن الحديث مع مصريين يرفضون تسميته الرئيس، قال السيسي: لا اعرف من هم. هناك 30 مليون مصري نزلوا إلى الشوارع لرفض النظام الحاكم في ذلك الوقت وكان من الواجب الاستجابة لرغبتهم. وللحفاظ على السلام بعد تلك الفترة يتطلب بعض الإجراءات لاستعادة الأمن.

ونفى السيسي أن يكون حظر الإخوان المسلمين لأنهم يقودون المعارضة ضده، وقال “نحن نتعامل فقط مع الإسلاميين المتشددين الذين يحملون الأسلحة. نرحب بهم للعيش بين الناس ولكننا لا نريد منهم حمل أسلحة وتدمير الاقتصاد المصري”.

وفيما يلي نص الحوار:

– سكوت بيلي: هل لديك فكرة عن عدد السجناء السياسيين الذين تحتجزهم؟

السيسي: ليس لدينا سجناء سياسيون ولا سجناء رأي. نحن نحارب المتطرفين الذين يفرضون أفكارهم على الناس. الآن هم يخضعون لمحاكمة عادلة.

– سكوت بيلي: منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن هناك 60 ألف سجين سياسي تحتجزهم اليوم بينما نحن نجلس هنا.

السيسي: لا أعرف من أين حصلوا على هذا الرقم. قلت أنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر. وكلما كانت هناك أقلية تحاول فرض عقيدتها المتطرفة، علينا أن نتعامل معهم بغض النظر عن أرقامهم.

– سكوت بيلي: كيف تعلق على ما فعلته في جماعة الإخوان المسلمين من قمع؟

السيسي: الشعب المصري رفض مثل هذه الحكومة الدينية الصارمة. من حق الشعب المصري أن يختار شكل الحكومة التي تعجبه.

– سكوت بيلي: هم أيضا يمثلون المعارضة السياسية الرئيسية لك. هل هذا هو السبب في حظرهم؟

السيسي: لا، لا، لا. نحن نتعامل فقط مع الإسلاميين المتطرفين الذين يحملون السلاح ويدمرون الاقتصاد المصري.

– سكوت بيلي: لقد تحدثت قبل هذا اللقاء إلى عدد من مواطني مصر الذين يرفضون حكمك لأنهم يقولون إنك ديكتاتور عسكري.

السيسي: لا أعرف مع من تحدثت. لكن 30 مليون مصري خرجوا إلى الشوارع لرفض النظام الحاكم في ذلك الوقت. كان لا بد من الاستجابة لإرادتهم. ثانيا، إن حفظ السلام بعد هذه الفترة كان يتطلب بعض التدابير لاستعادة الأمن.

– سكوت بيلي: هل أعطيت أمرا بارتكاب مذبحة رابعة التي قتل فيها 800 شخص من أنصار الإخوان المسلمين؟

سيسي: اسمح لي أن أطرح عليك سؤالاً. هل تتابع عن كثب الوضع في مصر؟ من أين تحصل على معلوماتك؟ كان هناك آلاف المسلحين في الاعتصام لأكثر من 40 يومًا. حاولنا تفريقهم بكل الوسائل السلمية.

– سكوت بيلي: لكن منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت تقريراً، ربما تكون قد رأيته، عما وثقته في رابعة، وقالت في تقريرها أنه تم استخدام جرافات وأسلحة وقناصة في فض الاعتصام، وأن هناك مئات من المتظاهرين تم إطلاق الرصاص عليهم من قبل قوات الجيش والشرطة في الرأس والصدر والجسد.. هل كان هذا ضروريا لسلام واستقرار مصر؟

السيسي: أنت تأخذ ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش على أنه صحيح. وهذا ليس صحيحا. كان هناك أفراد من الشرطة يحاولون فتح ممرات سلمية لكي يعود الناس بأمان إلى منازلهم.

– سكوت بيلي: حكومتك قالت إنه تم العثور على 12 قطعة سلاح فقط مع المعتصمين. أنت رجل عسكري وتلقيت تعليما في الجيش الأمريكي. هل ترى هذا الرقم مناسبا؟

السيسي: لا أعرف كيف كان لديهم 15 أو 16 سلاحا فقط. أود أن أخبر الشعب الأمريكي بأن الوضع على الأرض كان يمكن أن يدمر الدولة المصرية. كلما كانت المواجهة المسلحة مع عدد كبير من الناس، من الصعب السيطرة على الوضع وتحديد من الذي قتلهم.

– سكوت بيلي: هل يمكنك القول بأن هذا الوقت يشهد أعمق تعاون بين مصر وإسرائيل؟

السيسي: هذا صحيح. في بعض الأحيان تحتاج القوات الجوية المصرية العبور إلى الجانب الإسرائيلي. ولهذا السبب لدينا تنسيق واسع مع الإسرائيليين.

– سكوت بيلي: يُقدر عدد الإرهابيين في سيناء بحوالي ألف شخص. تحصلون على أكثر من مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية كل عام، لماذا لم تقضوا عليهم؟

السيسي: ولماذا لم تقضي الولايات المتحدة الأمريكية على الإرهابيين في أفغانستان على مدار 17 عاما أنفقت خلالها تريليون دولار؟

– سكوت بيلي: لماذا يجب أن يستمر الأمريكيون في الاستثمار داخل مصر؟

السيسي: إنهم يستثمرون في الأمن والاستقرار في المنطقة. الولايات المتحدة هي المسؤولة عن الأمن في جميع أنحاء العالم.

– سكوت بيلي: منتقدوك.. منتقدوك في الكونغرس الأمريكي، منتقدوك في الأمم المتحدة.. يقولون أنك تحتجز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين. وأن مئات الأشخاص العُزَّل قُتلوا في شوارع القاهرة. يدّعون أن يديك ملطخة بالدماء.. ماذا تقول؟

السيسي: نحن نتعامل مع الأصوليين والمتطرفين الذين تسببوا في أضرار لمصر وقتلوا الناس خلال السنوات الأخيرة. لا أستطيع أن أطلب من المصريين أو الشرطة والمدنيين الذين سقطوا أن ينسوا حقوقهم.