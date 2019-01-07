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توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق دير البلح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:12 - 07 يناير 2019
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توغلت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومعها حفارات وقواديح أرضية صباح اليوم الاثنين، داخل السياج الفاصل شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أنّها توغلت من بوابة "النمر" وشرعت بأعمال تجريف.

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