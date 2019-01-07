اعتقالات بالضفة واقتحام رام الله والبيرة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، صاحبتها مداهمات للمنازل والمحال التجارية لمصادرة كاميرات المراقبة خلال اقتحام لمدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية

. وبحسب بيان جيش الاحتلال، فقد اعتقل سبعة فلسطينيين، عرف منهم الشاب "محمد أبو غويلة"، شقيق الشهيد "وسام أبو غويلة"، والشاب "مصطفى الكسبة"، وكلاهما من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية في المخيم أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم عند الساعة الثالثة فجرا وقامت بمداهمة منزل الشابين وتفتيشهما وتخريب محتوياتها قبل اعتقالهما.

وفي محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية اعتقلت الشاب "حمزة محمد الرواشدة" من بلدة السموع جنوبا، والشاب "رائد جمال قفيشة"، من نفس المدينة، وداهمت منزل الشاب "ضياء الطيطي" من مخيم العروب شمالا وسلمته استدعاء لمقابلة مخابراتها

.وشمال الضفة اعتقلت كل من "نجم عواد" من بلدة عورتا جنوب مدينة نابلس، والشاب "أحمد مثقال دراغمة"، من مدينة طوباس، كما داهمت قوة احتلالية منزل الأسير "ميسرة ذياب بشارات" في بلدة طمون القريبة من طوباس وقامت بحملة تفتيش.