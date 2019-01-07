9 معلومات عن أكبر معرض إلكترونيات على مستوى العالم

يعتبر معرض الإلكترونيات الاستهلاكية المعروف بـ" CES" واحد من أهم المعارض التكنولوجية على الاطلاق فى مجال عرض السلع التكنولوجية وهو أحد أكبر المعارض التقنية وأكثرها إثارة للاهتمام، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه كما يلى:

-ينعقد المؤتمر كل عام فى مطلع يناير فى منطقة نيفادا ولاية لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

- يتم خلاله استعراض أبرز المنتجات المستقبلية القادمة من شركات التقنية المختلفة حول العالم.

- يجرى تنفيذ المعرض تحت رعاية جمعية صانعى الإلكترونيات الاستهلاكية.

-بجانب وجوده فى لاس فيجاس يوجد مواقع أخرى مخصصة لتخصصات معينة.

- يعتبر هذا المعرض أكبر معارض التكنولوجيا بعدما تم إلغاء معرض (COMDEX).

- عقد هذا المعرض لأول مرة فى يونيو 1967 فى نيويورك، وكان عدد الحضور 17500، وكان هناك نحو 100 من العارضين حيث لاقى المعرض نجاحا كبيرا.

-فى الفترة من 1978- 1994 تقرر عقد المعرض مرتين فى السنة، الأولى فى يناير فى لاس فيجاس وتم إطلاق عليها اسم الدورة الشتوية، والثانية فى يونيو فى شيكاجو، إلينوى، المعروفة باسم الدورة الصيفية.

- فى عام 1998، فقد تقرر تحويل المعرض إلى دورة واحدة فى السنة بعد فشل الدورات الثلاث الصيفية السابقة وتقرر تثبيت لاس فيجاس كموقع بعد تحقيق الدورات السابقة لنجاح كبير.

- يتكون المعرض من ثلاث اقسام رئيسية وهى الصالة المركزية وتحوى معروضات الشركات الإلكترونيات الرئيسية الكبرى، و "الصالة الجنوبية" تحتوى على الانظمة الصوتية للسيارات والأنظمة الصوتية الصغيرة وجميع ملحقاتها، أما القسم الثالث فهى "الصالة الشمالية" وتحتوى على الهواتف النقالة والكمبيوترات اللوحية وشركات الكمبيوتر بما يتبعها من ملحقات