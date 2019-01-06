صعود جماعي للبورصات العربية بعد تعافي الأسواق العالمية

ارتفعت البورصات العربية بنحو جماعي في نهاية تداولات الأحد، مستمدة الدعم بشكل رئيسي من تعافي الأسواق العالمية بنهاية الأسبوع الماضي.



وقال عمرو مدني، وسيط مالي في أسواق الإمارات، "كان هناك أداء جيد في الأسواق الإقليمية مع ارتفاعها بنحو جماعي، خصوصا مع تحسن المعنويات نسبياً عقب المكاسب الأخيرة في البورصات العالمية".



ووفق حسابات "الأناضول"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي في الأسبوع الماضي بنسبة 9.3 بالمائة إلى 57.06 دولار للبرميل، فيما زادت عقود الخام الأمريكي بنحو 5.8 بالمائة إلى 47.96 دولارا للبرميل.



وتعافت الأسهم الأمريكية كذلك، بعد تأكيدات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) بأنه سيتحلى بـ"الصبر والمرونة" في توجيه مسار أسعار الفائدة.



وزاد مؤشر ناسداك خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.34 بالمائة وستاندرد آند بورز 1.76 بالمائة وداو جونز 1.6 بالمائة.



وأضاف مدني في اتصال هاتفي مع الأناضول، "حال استمر الأداء الإيجابي في الأسواق العالمية، نعتقد أن الأسواق الإقليمية ستواصل مكاسبها خصوصا مع قرب إعلانات الشركات عن نتائجها السنوية لعام 2018.



وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 1.3 بالمائة إلى 7932 نقطة، مع ارتفاع الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والمواد الأساسية.



وزادت بورصة الأردن بنحو 0.84 بالمائة إلى 1942 نقطة، مع ارتفاع أسهم قطاع الصناعة بنسبة 4.2 بالمائة والخدمات بنسبة 0.68 بالمائة.



وصعدت مؤشرات بورصة الكويت مع ارتفاع المؤشر الأول بنسبة 0.69 بالمائة إلى 5377 نقطة، فيما زاد المؤشر العام بنسبة 0.38 بالمائة إلى 5158 نقطة.



وارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.62 بالمائة إلى 5377 نقطة، مع صعود أسهم قيادية مثل "عمان للاستثمارات" بنسبة 2.6 بالمائة و"جلفار للهندسة" بنسبة 2.53 بالمائة و"بنك مسقط" بنسبة 2.5 بالمائة.



وزادت بورصة مصر مع صعود مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.59 بالمائة إلى 13343 نقطة بدعم مشتريات المصريين لا سيما الأفراد، في ظل إقبالهم على زيادة مراكزهم في الأسهم الكبرى.



وربحت بورصة البحرين ما نسبته 0.38 بالمائة إلى 1330 نقطة، مدفوعة بصعود أسهم الاستثمار بنسبة 1 بالمائة والصناعة بنسبة 0.82 بالمائة.



وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.21 بالمائة إلى 2531 نقطة مع صعود أسهم البنوك يتصدرها "دبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني".



فيما زادت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.12 بالمائة إلى 4904 نقطة بدعم رئيس من أسهم البنوك والطاقة والعقار.



وأغلقت بورصة قطر على ارتفاع هامشي بنسبة 0.02 بالمائة إلى 10352 نقطة، مع صعود مؤشرات 6 قطاعات يتصدرها التأمين بنسبة 1.06 بالمائة.