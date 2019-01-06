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ريال مدريد يسقط من جديد.. والمدرجات تفرغ "مبكرا"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:50 - 06 يناير 2019
ريال مدريد ريال مدريد
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استمرت البداية الكارثية لريال مدريد في العام الجديد، الأحد، عندما سقط بنتيجة صفر-2 أمام ضيفه ريال سوسيداد المتعثر، ليبتعد بطل أوروبا عن المربع الذهبي بالدوري الإسباني.

ومنح ويليان جوزيه التقدم للفريق القادم من إقليم الباسك في الدقيقة الثالثة، وبعدما أهدر ريال مدريد العديد من الفرص وتجاهل الحكم المطالب باحتساب ركلتي جزاء وطرد لوكاس فاسكيز، حسم روبن باردو لاعب الوسط الفوز بضربة رأس قبل 6 دقائق من النهاية.

ورحلت مجموعة كبيرة جماهير صاحب الأرض مبكرا في حالة حزن، بينما أطلق آخرون صيحات الاستهجان ضد الفريق بعد نهاية المباراة بعدما حقق سوسيداد، في أول مبارياته مع المدرب الجديد إيمانول الجواسيل بعد إقالة أسير غاريتانو، أول فوز باستاد "سانتياغو برنابيو" منذ 2004.

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