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وفد عراقي زار "اسرائيل" سراً

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 21:46 - 06 يناير 2019
التطبيع214 التطبيع214
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كشفت القناة الثانية في تلفزيون الاحتلال بأن ثلاثة وفود من دول عربية وصفتها بـ معادية لــ "اسرائيل" وصلت خلال الاشهر الماضية لـ "اسرائيل"، 
بينها وفد عراقي ضم 15 شخصية ذات تأثير في العراق،  ومن ضمنهم رجال دين سنة وشيعة.

و وفقاً للقناة الثانية، فقد التقى اعضاء الوفد مع شخصيات "اسرائيلية" رسمية واجريت لهم جولات داخل "اسرائيل"، وقاموا بزيارة النصب التذكاري لقتلى المحرفة اليهودية " يد فاشيم في القدس" كما التقوا مع اسرائيليين من اصل عراقي. 

و أشارت القناة العبرية الى أن زيارة الثلاثة وفود تمت بسرية تامة.
وقبل شهر خلال مؤتمر للسفراء الاجانب، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو " عندما التقي قادة عرب  يقولون لي لدينا مصلحة امنية واقتصادية مع اسرائيل ونحن نريد مزيدا من التطبيع مع اسرائيل". 
 

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