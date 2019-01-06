الطقس: أمطار و أجواء شديدة البرودة تبدأ الليلة تستمر حتى نهاية الأسبوع

توقع الراصد الجوي يوسف أبو أسعد أن تتعرض البلاد لمنخفضين جويين خلال هذا الأسبوع، تصاحبهما أمطار غزيرة و انخفاض في درجات الحرارة في مختلف المناطق.

و أوضح الراصد أبو أسعد في تصريح لــ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أنه من المتوقع أن تتساقط امطار غزيرة على مختلف المناطق الليلة، و لكن تتركز بشكل كبير في المناطق الشمالية، حيث تستمر حتى ظهيرة يوم غدٍ الاثنين.

و توقع أن تتعرض المنطقة لمنخفض جوي آخر يبدأ يوم الثلاثاء عصراً، حيث تتساقط الأمطار بغزارة على مناطق الشمال و الوسط، و أن تنخفض درجات الحرارة، و أن يصبح الجو شديد البرودة.

و توقع أن تكون درجات الحرارة في القدس وبيت لحم ونابلس 3 -4 درجات مئوية، فيما تكون درجة مئوية واحدة في الخليل و رام الله.

و وفقا لتحديثات الارصاد الجوية، فقد وصلت سرعة الرياح اليوم الاحد الى 90 كيلو في الساعة، و أن الأمطار وغدا ستتساقط على شمال ووسط فلسطين، كما ستتساقط الثلوج على جبل الشيخ.

اما في المنطقة الجنوبية، فتوقعت الأرصاد أن يبقى الجو مغبرا وشديد البرودة

اما الاربعاء يكون الجو غائم جزئيا ويتواصل سقوط الامطار علي شمال ووسط فلسطين، في حين ان الجو يكون غائم جزئيا وشديد البرودة ي المنطقة الجنوبية اما الخميس يكون الجو غائم جزئياً.