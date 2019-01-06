بولتون: سننسحب من سوريا عندما لا يكون هناك خطرا على "اسرائيل"

أكد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون خلال لقاء صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أمريكا ستسحب قواتها من سوريا فقط عندما لا يكون هناك خطرا على "إسرائيل".

و نقلت القناة 20 العبرية عن بولتون قوله : "إن واشنطن تدعم اسرائيل لتنفيذ حقها بالدفاع عن النفس واي دولة في الشرق الاوسط تشكك في دعم واشنطن لاسرائيل انصحها ان تعيد تفكيرها مرة أخرى".

من جهته، فقد شكر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعمه، مشيراً الى أنه لا يخاف من التهديد الإيراني، كما قال.

كما طالب نتنياهو ترامب الاعتراف بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجولان والتي سيزورها غدا نتنياهو وبولتون.

وقال نتنياهو: " غدا سنتوجه لهضبة الجولان، وحينها ستعرف يا سيد بولتون لماذا لن نترك هضبة الجولان للابد".