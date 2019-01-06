وفاة فتاة من طمرة متأثرة باصابتها في حادث سير

لقيت الشابة ضياء موسى صالح كنعان (25 عاما)، مصرعها، متأثرة بجروحها الخطيرة، التي أصيب بها في حادث طرق وقع على شارع 70 عند مفرق متنزه طمرة، ظهر اليوم الأحد، فيما أصيب آخران بجروح متوسطة.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الحادث وقع بين 3 سيارات في المفرق الخطير الذي تتكرر فيه حوادث الطرق.

وقدّمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وفي وقت لاحق، أعلنت الأجهزة الطبية أن الشابة كنعان، فارقة الحياة متأثرة بجروحها الخطيرة التي أصيبت بها جراء الحادث.