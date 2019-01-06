السلطة تقرر سحب موظفيها من معبر رفح بدءاً من صباح غدٍ الاثنين

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية أنها قررت سحب كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين على معبر رفح ابتداء من صباح غد الاثنين.

و قالت الهيئة في تصريح لها مساء اليوم الأحد: "إن هذا القرار يأتي أمام إصرار حماس على تكريس الانقسام، وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا، وبعد وصولنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك وإعاقة حركة حماس لعملهم ومهامهم".

و كان المكتب الاعلامي لمعبر رفح البري أفاد بأن عناصر الأجهزة الأمنية بغزة داهمت منزل العقيد مفيد ابو عرقوب عضو اللجنة الامنية للمعابر،و قامت بمصادرة أوراق وجهاز الكمبيوتر كما واستدعت العقيد عبد الحافظ تمراز عضو اللجنة الأمنية للمعابر.