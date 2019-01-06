كم احتياطات إيران من النفط الخام!

أعلن مركز الإحصاء (للهيدروكاربورات) في للجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنّ الاحتياطات النفطية القابلة للاستخراج من أعماق البحار واليابسة بلغت 155 مليار و630 مليون برميل حتى منتصف 2016.

وأوضح المركز في تقرير صدر عنه مؤخراً بأنّ إجمالي حجم انتاج إيران من النفط بلغ منذُ بداية عام 2016، 74 مليار و340 مليون برميل، منها 66 مليار و560 مليون برميل في اليابسة 80 مليون برميل في أعمال البحر.

وأضاف التقرير، أنّ إجمالي حجم انتاج البلاد من السوائل والمكثفات غازية بلغ خلال عام 2016، 9 مليارات و380 مليون برميل من ضمنه 6 مليارات و650 مليون برميل في اليابسة و2مليار و730 مليون برميل في أعماق البحر.