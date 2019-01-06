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اصابة فتى برصاص الاحتلال شرق البريج

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:42 - 06 يناير 2019
اسعاف في المستشفى اسعاف في المستشفى
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أصيب فتى، مساء الأحد، برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة فتى (14 عامًا) بالرصاص الحي  في منطقة الأذن، جراء استهدافه بنيران قوات الاحتلال المتمركزة قرب السياج الفاصل شرق البريج.

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