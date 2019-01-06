فنان فلسطيني يطلق أغنية لدعم "الفدائي" في كأس آسيا 2019

أطلق الفنان الفلسطيني محمد البراوي أغنية جديدة لتشجيع منتخب فلسطين "الفدائي" المشارك في بطولة كأس آسيا 2019.

وتضمنت كلمات أغنية "منتخب فلسطين" الكثير من الحماس والتشجيع للمنتخب الذي يمثل آمال وأحلام شعب بأكمله، فيما تضمن "الكليب" لقطات لأهداف المنتخب، ومشجعيه الذين يسافرون أينما حلَّ ولعب.

وقال الفنان الغزَّي المقيم في الإمارات محمد البراوي: "إن رسالتي من خلال الأغنية هي رسالة عز وافتخار بمنتخب فلسطين، الذي يمثلنا في بطولة مهمة جدًا وهي بطولة كأس آسيا 2019.

وأضاف البراوي في اتصال مع "فلسطين اليوم الإخبارية": "كفنان فلسطيني أقل ما أقدمه هو أغنية بصوتي لدعم هذا المنتخب الفدائي في بطولة يلتفت إليها أنظار العالم أجمع".

وعبَّر عن مدى حبه وإعجابه بتطور المنتخب وتقدمه الملحوظ، متمنيًا له التوفيق ورفع راية فلسطين في كل محفل كروي دولي.

ويحافظ الفنان البراوي على نشر الأغاني الوطنية، وتجديد القديمة والتراثية منها بصوته، وإقامة الحفلات التي يتخللها عروض فلسطينية مثل الدبكة والدحية، للحفاظ على الموروث الوطني في الوطن العربي ودول العالم.

ويلتقي المنتخب الفلسطيني لكرة القدم "الفدائي"، المنتخب السوري الملقب بـ"نسور قاسيون" اليوم في افتتاح مباريات الفدائي بكأس آسيا التي تنطلق اليوم.

وكان الفريق قد أدى أول تدريباته، على ملعب جامعة الشارقة، حيث تركزت التدريبات على الجانب الفني والتكتيكي، وسط روح معنوية عالية وجدية والتزام من عناصر الفريق، لتحقيق الهدف المنشود.

وبذل اللاعبون مجهوداً كبيراً خلال التدريبات، الأمر الذي يظهر حماسهم للقاء الأول مع المنتخب السوري في خطوة لتحقيق نتائج إيجابية من شأنها أن تسهّل مسيرة المنتخب في البطولة.

وأقام المنتخب معسكرا تحضيريا في قطر خاض خلاله 4 مباريات ودية أمام باكستان والعراق وإيران وقيرغيزستان.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الآسيوية، منتخبي سوريا وفلسطين في المجموعة الثانية مع أستراليا والأردن.