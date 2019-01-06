هل تغرق غزة في "شبر مية"؟

مع بداية كل شتاء يُبدي الغزيون مخاوفهم من تكرار سيناريوهات المنخفضات الجوية التي ضربت قطاع غزة خلال الأعوام الماضية، وكشفت في حينها عن ضعف كبير في البُنى التحتية عندما غمرت مياه الأمطار عشرات الشوارع ومئات المنازل في قطاع غزة.

ويرجع غرق المدينة في أكثر من منخفض جوي لأسبابٍ عدة من بينها قوة المنخفضات التي ضربت القطاع، مقابل بنية تحتية ضعيفة ومترهلة لم يكن بمقدورها استيعاب الكميات الهائلة من الأمطار.

رئيس لجنة الطوارئ في بلدية غزة المهندس عبد الرحيم أبو القمبز، أكد أن طواقم البلدية على أتم الجهوزية لمواجهة المنخفضات الجوية في كافة محافظات قطاع غزة، مشيراً إلى أن العام الحالي سيكون مميزاً عن الأعوام الماضية.

وقال أبو القمبز لـ"فلسطين اليوم الإخبارية": منذ بداية فصل الشتاء وبعض المنخفضات الجوية كان هناك استعداداً مميزاً لطواقم البلدية ولم يسجل أي حالة غرق للشوارع أو المنازل السكنية في قطاع غزة رغم أن متوسط كمية الأمطار التي هطلت على القطاع بلغت 90 ملم.

وأشار إلى أن طواقم البلدية تستعد بشكل مستمر لأي منخفض جوي قادم، مبيناً أن كافة البرك في محافظة قطاع غزة جاهزة لاستقبال كميات الأمطار، وأن مصارف المياه سالكة وطواقم البلدية جاهزة للتعامل مع أي شكوى في الميدان على أن يتم الاتصال على الرقم 115 لاستقبال الشكاوى.

ولفت إلى أن البلدية لديها خطط طوارئ خلال المنخفضات الجوية وهي جاهزة لتنفيذها حال حدث أي طاري، كما ان لديها الكثير من الخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية فيما يتعلق بشبكات المياه والصرف الصحي ومصارف مياه الامطار.

وكانت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية توقعت أن تتأثر البلاد اليوم الاحد، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ومغبرا خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات المساء الى بقية المناطق تدريجياً والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل في بعض الهبات الى حوالي 80 كم/ساعة ومثيرة للغبار والبحر مائجا.

وتكون الأجواء هذه الليلة، غائمة وشديدة البرودة، وتسقط بإذن الله الأمطار الغزيرة احيانا التي قد تكون المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد على مختلف المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

واشارت الدائرة الى ان الجو يكون يوم غد الاثنين، غائماً الى غائم جزئي وبارداً الى شديد البرودة وتستمر فرصة تساقط الامطار على فترات خاصة على المناطق الشمالية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائجا.