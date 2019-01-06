"منتخب الأردن" يهزم بطل آسيا.. ويحقق أول فوز للعرب

حقق المنتخب الأردني مفاجأة مدوية بهزيمته لأستراليا بهدف نظيف، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات.

وقدم منتخب "النشامى" أداءً بطوليا خلال مباراته الافتتاحية أمام حامل لقب البطولة، وسجل هدفا وحيدا في الشوط الأول وحافظ عليه لنهاية اللقاء.

وسجل المدافع الأردني المخضرم أنس بني ياسين هدف المباراة الوحيد من ضربة رأسية مباغتة في الدقيقة 26، مستغلاً تمريرة من النجم الشاب موسى التعمري.

وحافظ الدفاع الأردني على النتيجة في بقية المباراة، مع لحظات "استبسال" لقائد الفريق، حارس المرمى عامر شفيع.

ويعتبر هذا الانتصار الأول للعرب في كأس آسيا 2019 التي انطلقت مساء السبت، بلقاء افتتاحي شهد تعادل الإمارات والبحرين بنتيجة 1-1.

وسيواجه الأردن شقيقه السوري في المباراة القادمة، بينما ستواجه أستراليا المنتخب الفلسطيني، في الجولة الثانية من المجموعة.