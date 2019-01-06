أبو زهري يرد على إصرار "فتح" إقامة مهرجان انطلاقتها في غزة

قال عضو مكتب العلاقات الوطنية والعربية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سامي أبو زهري "إن اصرار فريق عباس على إقامة مهرجان في غزة بدون أي ترتيبات مع الأجهزة المسؤوله فيها يعكس إصراره على زعزعة الاستقرار الأمني وخلق المزيد من الأزمات".

وحمّل أبو زهري في تغريدة له عبر "تويتر" اليوم الأحد، عباس المسؤولية عن أية تداعيات حول ذلك.

جاء ذلك عقب تأكيد المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي أن حركته ستنظّم مهرجانها بغزة في الموعد والمكان المحددين، رغم ما أُعلن من موافقة "حماس" على مقترح فصائلي بتأجيل إقامة مهرجان "فتح" بغزة.

يشار إلى أن "فتح" أعلنت منذ أيام أنها ستقيم مهرجان إحياء ذكرى انطلاقتها لهذا العام بغزة، دون الحصول على موافقة من قبل وزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع.