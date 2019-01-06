شركة الكهرباء: العجز في مصادر الطاقة مرشح للزيادة في ظل المنخفضات

قالت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة: "إن العجز في مصادر الطاقة بالقطاع متذبذب صعوداً ونزولاً ولكنه في إطار المعقول في هذا التوقيت من العام، ومرشح للزيادة في ظل المنخفضات الجوية حيث يزداد الطلب على الكهرباء".

وذكرت الشركة في بيان لها مساء الأحد أن مصادر الطاقة بغزة هي: خطوط إسرائيلية 120 ميجاوات، محطة التوليد 85 ميجاوات عبر تشغيل 3 مولدات، خطوط مصرية متعطلة من شهر 2/2018.

واعتبرت أن ترشيد استهلاك الكهرباء عنصر أساسي مهم في عملية تخفيف الأحمال وتقليص العجز وإيصال التيار الكهربائي في موعده المحدد.

ودعت باقي شرائح المجتمع بضرورة الانضمام لجهود تقليص العجز وصولاً لاستثمار شامل لما يتوفر من كهرباء في ظل الأجواء الباردة.

وأهابت بالحد من تشغيل الأجهزة الحرارية بشكل مفرط أو بشكل متزامن يعد من أبرز طرق الترشيد، مشددة على أن الترشيد هو سلوك إيجابي وهو الخيار السليم والأمثل في ظل هذه الظروف الطارئة.