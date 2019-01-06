هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الحالة الصحية للأسير قتيبة مسلم

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في سجن "جلبوع" تواصل إهمال الحالة الصحية للأسير قتيبة مسلم (48 عاما)، من قرية تلفيت جنوبي شرق نابلس.

ولفتت الهيئة، في بيان، إلى أن الأسير مسلم يعاني من ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع في الكوليسترول، ومن أوجاع دائمة في الظهر، وقد تفاقم وضعه الصحي في الآونة الأخيرة فأصبحت لديه مشاكل حادة في الكلى من جراء خوضه ثمانية إضرابات مفتوحة عن الطعام خلال وجوده في معتقلات الاحتلال.

ونقل محامي الهيئة خلال زيارته الأسير مسلم، إلى أن إدارة معتقل "جلبوع" تتعمد إهماله طبيا بعدم تشخيص حالته الصحية بالشكل السليم، ومن اعطائه مسكنات وعلاجات لا تخفف من أوجاعه، حيث بات يشعر بأنه حقل تجارب بين أيدي أطباء السجن.

يذكر ان الأسير مسلم معتقل منذ العام 2000 ومحكوم عليه بالسجن 37 عاما، ويقبع حاليا في "جلبوع" الإسرائيلي.