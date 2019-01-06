الشرطة تطلع الفصائل بغزة على تفاصيل الاعتداء على تلفزيون فلسطين

التقت اليوم الأحد، الشرطة الفلسطينية مع عددٍ من ممثلي القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة؛ لوضعهم في حيثيات التحقيق بالاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين.

وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أن مدير عام الشرطة اللواء تيسير البطش قدّم لممثلي القوى والفصائل كافة التفاصيل وأسماء الأشخاص الذين ارتكبوا حادث الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين.

من جانبه، أثنى ممثلو القوى على أداء الشرطة وسرعتها في الوصول للحقيقة، وعلى الجهد الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية بالمحافظة على حالة الأمن والاستقرار.

وأكّدوا رفضهم للاتهامات المتسرعة التي تم توجيهها عقب الحادث، وفي ذات الوقت شددوا على أن الأمن خط أحمر يجب عدم السماح لأحد بالمساس به.

وأعلنت "الداخلية" أمس السبت، أنها اعتقلت منفذي الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين وهم خمسة أشخاص ينتمون لحركة "فتح" ممّن قطعت السلطة رواتبهم مؤخرًا، وأحدهم موظف في مقر التلفزيون بغزة.







