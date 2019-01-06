"طائرة" من غزة تحمل رسالة للمستوطنين

استنفرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، بعد رصد جسم طائر سقط في أحد حقول المستوطنات القريبة من غزة.

واستدعي خبراء المتفجرات إلى المكان الذي سقط فيه الجسم الطائر بالقرب من مستوطنة "سدوت نيغف" في النقب الغربي، وبعد المعاينة تبين أن كمية من البالونات تحمل مجسما لطائرة صغيرة قد سقطت في المكان.

وذكرت مصادر عبرية، أن خبراء المتفجرات عكفوا على فحص الجسم المشبوه خشية من أن يكون قد تم تفخيخه، بينما شرعت قوات الاحتلال بأعمال تمشيط في المكان.

وأضافت المصادر أنه كتب على مجسم الطائرة "كلية العماد للهندسة والبرمجيات".