الملك الماليزي يتخلى عن العرش

أعلن القصر الملكي الماليزي، اليوم الأحد، أن الملك سلطان محمد الخامس تخلى عن العرش.

وذكر القصر الملكي في بيان صدر عنه، بأن "القصر الوطني يبلغ (الشعب) بأن جلالته استقال من منصبه كالملك الـ15 مع دخول ذلك حيز التنفيذ في 6 كانون الثاني/ يناير الجاري".

وتعد تلك هي المرة الأولى، التي يتخلى فيها أي ملك عن عرش البلاد، قبل استكمال فترة ولايته، وأوضح القصر الملكي الماليزي، إن بيان استقالة السلطان محمد الخامس ساري المفعول من تاريخ إعلانه.

وأضاف البيان أن «خلال الفترة التي قضاها الملك في منصبه، حاول أن يفي بمسؤولياته كرئيس للدولة، ولعب دورا كداعم للاستقرار، ومصدر للعدالة، وأساس للوحدة»، دون ذكر أسباب التنحي.

وكان ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس، تزوج من حسناء روسية أكسانا فويفودينا، الفائزة في مسابقة «ملكة جمال موسكو 2015».

وذكر مصدر من القصر الملكي في ماليزيا، أن السلطان، محمد الخامس، كان يزور عروسته باستمرار في روسيا خلال العام قبل زواجهما، وأضاف المصدر، أن أكسانا اعتنقت الاسلام قبل زواجهما الذي كان في موسكو.

وصعد الملك على العرش عام 2016، ومنصب الحاكم الأعلى أو رئيس الدولة هو منصب يختاره مجلس الحكام المؤلف من تسع حكام، ويصوت لرئيس الدولة أو الحاكم الأعلى مرة كل خمس سنوات.