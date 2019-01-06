الاحتلال يعلن المنطقة الصناعية بالبيرة منطقة عسكرية مغلقة

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المنطقة الصناعية في مدينة البيرة منطقة عسكرية مغلقة.

وكان شهود عيان أكدوا اندلاع مواجهات عنيفة منذ ساعات الصباح في المنطقة الصناعية، حيث تطلق قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت بكثافة.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية لمدينة البيرة وتحديدا ضاحية البالوع وضاحية المنطقة الصناعية، وداهمت المنازل والمصانع والمحال التجارية واللجنة الأولمبية الفلسطينية بحثا عن كاميرات المراقبة.

وحولت قوات الاحتلال أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية، واقامت خيمة على سطح المنزل، واحتجزت سكان المنزل داخله ومنعتهم من الخروج منه.