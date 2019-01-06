بـ"#غردي_بثوبك".. الثوب الفلسطيني يجتاح العالم

قفزت رشيدة طليب النائب الأميركية الفلسطينية الأصل والعضوة المنتخبة عن ولاية "ميشيغن" الأمريكية، بكل خفة لتؤدي قسم اليمين الدستورية، وهي ترتدي ثوباً فلسطينياً مطرزاً يحكي قصة تراثها ووطنها.

طليب هي أول امرأة فلسطينية ومسلمة في مجلس النواب الأمريكي، المولودة ولدت عام 1976 في الولايات المتحدة.

طليب لم تكن وحدها في مجلس النواب عند قسم اليمين، لكن جيشاً من النساء يدعمنها ويقفن مساندات لهن على طريقتهن الخاصة، وبتلك الطريقة التي اختارت طليب أن تؤدي قسم اليمين فيها أمام العالم أجمع.

وقد انتشر هاشتاغ "غردي بثوبك" بين أوساط الفلسطينيات في العالم أجمع ليصبح ترنداً عالمياً والأكثر رواجاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شاركت نساء وفتيات فلسطينيات صورهن وهن يرتدين أثوابهن على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" لإظهار دعمهن لطليب وللتعبير عن فخرهن بها.

ويعد الثوب الفلسطيني، جزء من ثقافة الشعب الفلسطيني وتراثه الشعبي على امتداد تواجده في فلسطين التاريخية، وهو معروف في كافة أنحاء العالم.

رشيدة طليب النائب الأميركية الفلسطينية الأصل تؤدي القسم في الكونغرس بالثوب الفلسطيني



أجمل وسم لأجمل وأشجع وأنبل نساء الكون..

وسم مبهج كألوان الثوب الفلسطيني #TweetYourThobe pic.twitter.com/yT9RKkfLsp — Basel Read (@BaselRead) ٣ يناير ٢٠١٩

#TweetYourThobe

شوشو بتمسي عليكم وبتقلكم حقي مش ناقص بالهاشتاق ???????? pic.twitter.com/SzKeRN9Ujo — ريما ???????? (@Rima_k10) ٥ يناير ٢٠١٩

دخول الفلسطينية الأصل رشيدة طليب مبنى الكونغوس الأمريكي للمرة الأولى بعد فوزها في الانتخابات الأخيرة بالثوب الفلسطيني #TweetYourThobe

pic.twitter.com/QZd9f266zq — Dr Lamis (@dr_lamis3) ٤ يناير ٢٠١٩

طبعا أمي الله يديم عليها الصحة و يحفظها اكبر من دولة الكيان #TweetYourThobe pic.twitter.com/mAPch7aHRE — عصام ابوسنينة (@esneineh) ٥ يناير ٢٠١٩

من الاشياء الملفتة جداً جمال الهاشتاج لصور الثوب الفلسطيني ، لمحة الأنوثة في الثوب الها طابع مختلف ، تخيل تراث فلسطين كلها بينعكس على ملامح وجه الفتاة بطراز اثري ..



ربما من الاشياء اللي بتزيد تعلقنا بفلسطينيتنا هو الهوية الفريدة و التراث و الفلكلور المميز ????.. #tweetyourthobe — YOUSEFTANNAH (@YOUSEFTANNA) ٤ يناير ٢٠١٩

هاشتاج #TweetYourThobe مفش كلام نقوله غير " الصمت في حرم الجمال جمال"

عاشت فلسطين حرة عربية جميلة ❤ pic.twitter.com/Uk20A792uf — TAMER NIJIM #Gaza (@TamerNijim) ٥ يناير ٢٠١٩