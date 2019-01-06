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بـ"#غردي_بثوبك".. الثوب الفلسطيني يجتاح العالم

  • فلسطين اليوم - غزة- خاص
  • 11:29 - 06 يناير 2019
غردي بثوبك.JPG غردي بثوبك.JPG
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قفزت رشيدة طليب النائب الأميركية الفلسطينية الأصل والعضوة المنتخبة عن ولاية "ميشيغن" الأمريكية، بكل خفة لتؤدي قسم اليمين الدستورية، وهي ترتدي ثوباً فلسطينياً مطرزاً يحكي قصة تراثها ووطنها.

طليب هي أول امرأة فلسطينية ومسلمة في مجلس النواب الأمريكي، المولودة ولدت عام 1976 في الولايات المتحدة.

طليب لم تكن وحدها في مجلس النواب عند قسم اليمين، لكن جيشاً من النساء يدعمنها ويقفن مساندات لهن على طريقتهن الخاصة، وبتلك الطريقة التي اختارت طليب أن تؤدي قسم اليمين فيها أمام العالم أجمع.

وقد انتشر هاشتاغ "غردي بثوبك" بين أوساط الفلسطينيات في العالم أجمع ليصبح ترنداً عالمياً والأكثر رواجاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شاركت نساء وفتيات فلسطينيات صورهن وهن يرتدين أثوابهن على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" لإظهار دعمهن لطليب وللتعبير عن فخرهن بها.

ويعد الثوب الفلسطيني، جزء من ثقافة الشعب الفلسطيني وتراثه الشعبي على امتداد تواجده في فلسطين التاريخية، وهو معروف في كافة أنحاء العالم.

 

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