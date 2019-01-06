بـ"#غردي_بثوبك".. الثوب الفلسطيني يجتاح العالم

قفزت رشيدة طليب النائب الأميركية الفلسطينية الأصل والعضوة المنتخبة عن ولاية "ميشيغن" الأمريكية، بكل خفة لتؤدي قسم اليمين الدستورية، وهي ترتدي ثوباً فلسطينياً مطرزاً يحكي قصة تراثها ووطنها.
طليب هي أول امرأة فلسطينية ومسلمة في مجلس النواب الأمريكي، المولودة ولدت عام 1976 في الولايات المتحدة.
طليب لم تكن وحدها في مجلس النواب عند قسم اليمين، لكن جيشاً من النساء يدعمنها ويقفن مساندات لهن على طريقتهن الخاصة، وبتلك الطريقة التي اختارت طليب أن تؤدي قسم اليمين فيها أمام العالم أجمع.
وقد انتشر هاشتاغ "غردي بثوبك" بين أوساط الفلسطينيات في العالم أجمع ليصبح ترنداً عالمياً والأكثر رواجاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شاركت نساء وفتيات فلسطينيات صورهن وهن يرتدين أثوابهن على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" لإظهار دعمهن لطليب وللتعبير عن فخرهن بها.
ويعد الثوب الفلسطيني، جزء من ثقافة الشعب الفلسطيني وتراثه الشعبي على امتداد تواجده في فلسطين التاريخية، وهو معروف في كافة أنحاء العالم.
رشيدة طليب النائب الأميركية الفلسطينية الأصل تؤدي القسم في الكونغرس بالثوب الفلسطيني— Basel Read (@BaselRead) ٣ يناير ٢٠١٩
أجمل وسم لأجمل وأشجع وأنبل نساء الكون..
وسم مبهج كألوان الثوب الفلسطيني #TweetYourThobe pic.twitter.com/yT9RKkfLsp
#TweetYourThobe— ريما ???????? (@Rima_k10) ٥ يناير ٢٠١٩
شوشو بتمسي عليكم وبتقلكم حقي مش ناقص بالهاشتاق ???????? pic.twitter.com/SzKeRN9Ujo
التوتة ♥️#TweetYourThobe pic.twitter.com/jXrfpeqiTe— أسِيل يوسُف ???????? (@asyora97) ٥ يناير ٢٠١٩
مو ثوبي .. بس حبيت الهاشتاق♥️????????#TweetyourThobe pic.twitter.com/xOjjYN2jHE— Mais Allan (@Mais_Allan) ٥ يناير ٢٠١٩
دخول الفلسطينية الأصل رشيدة طليب مبنى الكونغوس الأمريكي للمرة الأولى بعد فوزها في الانتخابات الأخيرة بالثوب الفلسطيني #TweetYourThobe— Dr Lamis (@dr_lamis3) ٤ يناير ٢٠١٩
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طبعا أمي الله يديم عليها الصحة و يحفظها اكبر من دولة الكيان #TweetYourThobe pic.twitter.com/mAPch7aHRE— عصام ابوسنينة (@esneineh) ٥ يناير ٢٠١٩
أحلى فلسطينية❤️❤️❤️— Noor (@Noor89434104) ٥ يناير ٢٠١٩
#ميرنا ????#tweetyourthobe pic.twitter.com/TkPBqOvFoR
من الاشياء الملفتة جداً جمال الهاشتاج لصور الثوب الفلسطيني ، لمحة الأنوثة في الثوب الها طابع مختلف ، تخيل تراث فلسطين كلها بينعكس على ملامح وجه الفتاة بطراز اثري ..— YOUSEFTANNAH (@YOUSEFTANNA) ٤ يناير ٢٠١٩
ربما من الاشياء اللي بتزيد تعلقنا بفلسطينيتنا هو الهوية الفريدة و التراث و الفلكلور المميز ????.. #tweetyourthobe
هاشتاج #TweetYourThobe مفش كلام نقوله غير " الصمت في حرم الجمال جمال"— TAMER NIJIM #Gaza (@TamerNijim) ٥ يناير ٢٠١٩
عاشت فلسطين حرة عربية جميلة ❤ pic.twitter.com/Uk20A792uf
كيف تفاعلت الفلسطينيات على مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم #غردي_ثوبك— فلسطينيو الخارج (@PalesAbroad) ٤ يناير ٢٠١٩
أو #tweetyourthobe بعد أن ارتدت النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني #رشيدة_طليب الثوب الفلسطيني التقليدي وهي تؤدي القسم في الكونغرس؟ pic.twitter.com/qAQbP6L3Vb