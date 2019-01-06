"كريم يونس" يدخل عامه 37 في سجون الاحتلال كأقدم أسير في العالم

دخل الأسير الفلسطيني كريم يونس من سكان عارة في الداخل الفلسطيني، عامه الـ 37 في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، وهو أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الاسرائيلية وفي العالم.

وكان كريم يونس اعتقل بتاريخ 6/1/1983، وحكم عليه بالسجن المؤبد الذي حدد فيما بعد بـ 40 عاماً، وكان من المفترض أن يفرج عنه خلال الدفعة الرابعة وفق التفاهمات التي أبرمها رئيس السلطة محمود عباس مع حكومة الاحتلال في العام 2013، والتي تقضي بالإفراج عن كافة الأسرى القدامى المعتقلين قبل اتفاقيات أوسلو، ولكن حكومة الاحتلال تنصلت من الافراج عن الدفعة الرابعة، والتي كانت تتضمن 30 أسيراً منهم 14 أسيراً من الداخل الفلسطيني وهم الأقدم في السجون.

يذكر أن كريم يونس ولد في 24 كانون الأول 1956 في قرية عارة بالداخل الفلسطيني، ودرس المرحلة الابتدائية في قريته عارة، ثم الثانوية بمدرسة الساليزيان في الناصرة، وواصل دراسته في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة بن غوريون في النقب.

وفي 6 كانون الثاني 1983 وبينما كان يحضر إحدى المحاضرات التعليمية في الجامعة تم اعتقاله، ليبدأ منذ ذلك اليوم رحلة اعتقال ربما لم يتوقع أحد وقتها أن تستمر عقودا من الزمن.

ومع طول فترة الأسر ومعاناة البعد عن الأهل، لم ينقطع كريم يونس عن الدراسة، فواصل رحلته التعليمية داخل السجون الإسرائيلية، بل أصبح يشرف على عملية التعليم الجامعي للأسرى الذين سمح لهم الاحتلال بذلك.

وأصدر كريم يونس من داخل السجن كتابين، أحدهما بعنوان "الواقع السياسي في إسرائيل" عام 1990، تحدث خلاله عن جميع الأحزاب السياسية الإسرائيلية، والثاني بعنوان "الصراع الأيدولوجي والتسوية" عام 1993.