الهيئة الوطنية تؤجل الحراك البحري المقرر غداً على بحر شمال غزة

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الأحد، عن تأجيل الحراك البحري الـ22 والمقرر غداً، أمام قرية "هربيا" على بحر شمال غزة

وعزت الهيئة، تأجيل الحراك لصعوبة الوصول للمكان وسوء الطرق المؤدية له نتيجة الأحوال الجوية.

وأكدت الهيئة في بيانٍ لها، استمرار المسيرات البرية والبحرية حتى تحقيق كامل أهدافها والمتمثلة بالكسر الكامل للحصار المفروض على أبناء شعبنا في غزة وكذلك العودة إلى مدننا وقرانا التي هجرنا منها.

وأطلقت هيئة الحراك الوطني قبل نحو ثلاثة أشهر عدة رحلات بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع؛ في محاولةٍ لكسر الحصار البحري، إلا أن الاحتلال يقمع المشاركين فيها، ويعمل على إفشالها واعتقال من على متنها.

ومنذ 30 مارس الماضي ينظّم المواطنون مظاهرات سلمية في مخيمات العودة شرق غزة؛ للمطالبة بثبيت حق العودة وكسر الحصار.