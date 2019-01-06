جامعة الأقصى تستكمل إجراءات اعتماد ثمانية برامج دبلوم مهني متخصص

استكملت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الأقصى إجراءاتها للحصول على اعتماد ثمانية برامج دبلوم مهني متخصص من قبل الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة النوعية لمؤسسات التعليم العالي.

وأشاد معالي د. كمال العبد الشرافي بالجهود التي بذلتها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في إعداد البرامج المتنوعة والنوعية في مجال التعليم المهني والتقني والتي تم إقرارها من قبل العمادة بما توافق ومتطلبات سوق العمل في قطاع غزة، مؤكداً على أهمية التعليم المهني والتقني في تدريب وتشغيل الشباب و المساهمة في التخفيف من نسبة الفقر والبطالة في صفوف الشباب والخريجين، إضافةً إلى أنها تأتي انسجاماً مع رؤية الوزارة واهتمامها بقطاع التعليم المهني والتقني.

ومن جهته قال عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر د. محمد أبو عودة: " لقد بدأنا العمل المستمر منذ اليوم الأول لتكليفنا الإضافي بمهام عمادة التعليم المستمر بتاريخ 1/7/2018، حيث تم عقد عدد كبير جداً من الاجتماعات وورش العمل مع معظم كليات الجامعة وأرباب سوق العمل وكذلك مع عدد من الخبراء من خارج الجامعة للوصول إلى أفضل البرامج في المجالات المختلفة حيث اتخذت جميع الإجراءات والمتطلبات وفقاً لتعليمات هيئة الاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي". وتوجه د. أبو عودة بالشكر الجزيل لطاقم العمادة الذي بذل جهوداً كبيرة للوصول لهذه النتيجة، وشكر أيضاً الزملاء من العمداء ورؤساء الأقسام في الكليات الأكاديمية لتعاونهم المستمر طوال الفترة السابقة، كما تقدم بالشكر الخاص لعميد التخطيط والتطوير وضمان الجودة د. عمر مقداد والأخوة الزملاء في العمادة لإنجازهم دراسة الجدوى الاقتصادية للبرامج وقيامهم بمراجعة البرامج وتدقيقها.

ويذكر أن البرامج النوعية التي تم تقديمها لرئيس الجامعة هي (التسويق الرقمي، اللياقة البدنية، الإعلام الفرنسي، الفنون الحرفية والتشكيلية، العناية الحرجة والطوارئ، معاون قانوني، الأرصاد الجوية، فني ديكور جبس ودهان).